ЦБ призвал банки поспешить с переходом на Систему быстрых платежей

Банк России призвал банки ускорить переход на Систему быстрых платежей (СБП). Об этом 19 февраля сообщает РБК со ссылкой на письмо регулятора банкам.

Как отмечается в документе, в ЦБ обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки и попросили ускорить этот процесс.

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull (переводы через QR-коды, переводы от компаний клиентам и по запросу. — Ред.) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. <...> Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — следует из письма.

В ЦБ подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го, пишет «Газета.ру». Эти сроки были установлены еще в ноябре прошлого года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней.

Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.



По информации ЦБ, на данный момент с2b-операции (платежи от физического лица юридическому и оплату по QR-коду) подключили 42 банка, в том числе девять системно значимых.

Накануне в ЦБ сообщили, что в 2022 году может быть запущен пилотный проект перечисления зарплат через СБП. Обсуждение проекта планируется на март-апрель на площадке АФТ (ассоциация «Финтех»).