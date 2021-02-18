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В ЦБ допустили запуск пилотного проекта зачисления зарплат через СБП в 2022 году
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В ЦБ допустили запуск пилотного проекта зачисления зарплат через СБП в 2022 году

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В Банке России не исключили начала перечисления зарплат через Систему быстрых платежей (СБП) в 2022 году в пилотном режиме. Об этом заявила в четверг, 18 февраля, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

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«Мы договорились, что в марте-апреле проведем дискуссию на площадке АФТ (ассоциация «Финтех». — Ред.) для того, чтобы определиться, если делать, то когда. Потому что было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект дает», — сказала она на конференции Ассоциации банков России.

Скоробогатова добавила, что 2022 год для начала пилотного проекта «достаточно комфортный срок».

В конце января «Известиям» в Банке России сообщили, что с момента запуска системы быстрых платежей (28 января 2019 года) россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей.

По данным Национальной системы платежных карт, которая выступает клиринговым центром СБП, к сервису подключено 211 финансовых организаций.

СБП позволяет клиентам переводить деньги по номеру телефона на счета в разных банках. С 1 мая 2020 года комиссия за перечисление средств на сумму ниже 100 тыс. рублей в месяц равна нулю.

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