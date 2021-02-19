В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса

Профессор из Германии Роланд Визендангер заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Об этом он сообщил в своей работе, опубликованной на сайте Гамбургского университета.

По мнению профессора, COVID-19 появился в лаборатории вирусологического института в Ухане в результате утечки. В первую очередь он указывает на отсутствие промежуточного животного, через которого коронавирус передался человеку от летучих мышей. Визендангер отметил, что эти животные не продаются на рынке в Ухане, но в вирусологическом институте города их предостаточно.

Ученый изучил множество научных публикаций и сделал вывод, что китайские специалисты тестируют огромную коллекцию коронавирусов на летучих мышах.

В исследовании Визендангер отмечает еще одну особенность. Заразность COVID-19 объясняется сочетанием особого домена связей клеточных рецепторов и местом разрыва белка-«шипа». Данная комбинация, по мнению ученого, у природных коронавирусов не встречается.

Также в пользу своей теории профессор указывает на то, что одной из первых COVID-19 заразилась сотрудница вирусологического института Уханя.

Визендангер заявил, что на основе документации, которая велась до появления коронавируса, можно сделать вывод о недостатках в технике безопасности в учреждении. Он отметил, что признаки распространения инфекции в институте были еще в октябре 2019 года.

14 февраля член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители ВОЗ заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в Ухань с целью изучить причины происхождения коронавируса. Однако они выдвинули гипотезы. По их мнению, наиболее вероятная версия — инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. Сначала он мог распространиться среди одной популяции, далее произошла мутация вируса, он преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.