Аксенов назвал сроки возобновления движения по трассе «Таврида»

Движение по трассе «Таврида» в районе Багерово Ленинского района Крыма, прекращенное из-за мощного снегопада, будет возобновлено в ближайшие часы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

«У нас пробка в районе поселка Багерово. Люди с 6.30 утра стоят в пробке. Задача стоит как можно быстрее запустить рабочее движение по трассе. Пока ориентировочно докладывают, что движение по «Тавриде» в районе Багерово будет возобновлено с 14 часов», — цитирует его «РИА Новости».

Глава региона заявил, что для расчистки дороги брошены в том числе силы «Черноморнефтегаза», Росгвардии, МЧС, Минобороны.

«Помощь оказана всем. Никого один на один с проблемой мы не оставим», — сказал Аксенов

Он объяснил, что дорожные работы осложняются плохими погодными условиями, расчистке трассы препятствует снегопад.

Ранее в этот же день в МЧС Крыма призвали автомобилистов временно ограничить движение по трассе «Таврида» из-за ухудшения метеоусловий.

Из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра также было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. В регионе действует экстренное предупреждение.