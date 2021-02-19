МЧС призвало автомобилистов временно ограничить движение по «Тавриде»

В МЧС Крыма призвали автомобилистов временно ограничить движение по трассе «Таврида» из-за ухудшения метеоусловий, сообщает пресс-служба регионального ведомства 19 февраля.

«В связи с прохождением комплекса опасных метеоявлений ГУ МЧС России по Республике Крым обращается к жителям и гостям Крымского полуострова: по возможности ограничить движение на автотранспорте по основным автодорогам региона. Исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобильное движение в районе нулевого километра трассы в сторону по направлению Керчь–Краснодар и Краснодар–Керчь было приостановлено. К месту дорожного затора направлено четыре единицы техники главного управления для ликвидации дорожных заторов и 20 человек личного состава.

МЧС объявило о готовности развернуть мобильные пункты обогрева для автомобилистов в случае ухудшения метеообстановки.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация стабильная, социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно, а пострадавших нет.

Из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра также было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. В регионе действует экстренное предупреждение.