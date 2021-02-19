В России спрогнозировали сокращение расходов жилых домов на энергоресурсы

Разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения позволят уменьшить расходы жилых домов на энергоресурсы. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявила «Известиям» заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк.

По ее словам, их реализация в части синхронизации мер по повышению энергоэффективности с программами капитального ремонта даст возможность снизить расходы домов на такие энергоресурсы, как газ, электроэнергия, холодная, горячая вода и тепло, на 20%.

«Новые требования позволят создавать более совершенные программы энергоэффективности, что обеспечит новое качество реализации государственной политики по энергосбережению и повышению энергоэффективности в субъектах РФ и на местах», ― отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэка Петр Бобылев.

В свою очередь, в аппарате губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщили, что с учетом этих требований городу, как и другим регионам, предстоит откорректировать программу энергоэффективности. Там подчеркнули, что для этого будут активнее привлекаться внебюджетные средства.

Как указал директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития ЖКХ и энергосбережения им. Н.И. Данилова» Василий Фадеев, новые требования, разработанные Минэкономразвития, предусматривают разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований.

По словам директора Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве Ирины Золотовой, принятие такого документа создает условия для получения синергетического эффекта, в том числе в решении кросс-отраслевых задач.

Она добавила, что новыми требованиями предусмотрена синхронизация программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с другими документами регионального стратегического развития.

11 февраля правительство РФ утвердило разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В сентябре 2020 года в Минэкономразвития подготовили прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно которому в России по итогам 2020 года потребление электроэнергии снизится на 3,6%, до 1,078 трлн кВт·ч.

К 2023 году производство электроэнергии должно вырасти на 1,6% к предыдущему году, или до 1,66 трлн кВт·ч. В среднесрочном же периоде, по прогнозу, объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики, отметили в ведомстве.