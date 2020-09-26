Минэкономразвития спрогнозировало снижение потребления электроэнергии в РФ

В России по итогам 2020 года потребление электроэнергии снизится на 3,6%, до 1,078 трлн кВт · ч. Это следует из прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленного Минэкономразвития (Минэк) и опубликованного на сайте ведомства в субботу, 26 сентября.

Основными факторами, повлиявшими на это, министерство называет теплую зиму и пандемию коронавируса.

«В 2020 году на снижение выработки электроэнергии уже оказали влияние теплая зима сезона-2019/20 и снижение спроса во время введенных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

К 2023 году производство электроэнергии должно вырасти на 1,6% к предыдущему году, или до 1,66 трлн кВт · ч. В среднесрочном же периоде, по прогнозу, объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики.

В ведомстве не ожидают, что за указанный период структура выработки по видам электростанций существенно изменится. При этом наращивание генерирующих мощностей в секторе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии будет продолжаться, заявили в Минэке.

В августе этого года генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным заключил, что цены для российского потребителя на электроэнергию в четыре раза ниже, чем для европейского. Для подтверждения своих слов он привел среднюю стоимость электроэнергии для граждан в России и в Германии. Так, россияне в среднем платят $57 за мегаватт-час, а немцы — $353, то есть в шесть раз больше. Глава компании также отметил, что для отечественной крупной промышленности этот показатель меньше на 25%, чем в Европейском союзе.