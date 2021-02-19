Более 108,3 млн тестов на COVID-19 провели в РФ за время пандемии

Более 108,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции сделано в России за время пандемии, сообщила 19 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 108,3 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 604 357 человек», — следует из сообщения.

За сутки в России проведено 374 тыс. тестов, уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о появлении в России мошеннических онлайн-магазинов с тестами на определение антител к COVID-19.

Эксперты посоветовали проверять подлинность сайта и ориентироваться на среднюю цену товара.

18 февраля врач-хирург, член комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров заявил, что отрицательный тест на антитела к коронавирусной инфекции не означает отсутствие иммунитета к COVID-19, так как у человека может формироваться клеточный иммунитет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.