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Врач не исключил иммунитета к COVID-19 и при отрицательном тесте на антитела

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Отрицательный тест на антитела к коронавирусной инфекции не означает отсутствие иммунитета к COVID-19, так как у человека может формироваться клеточный иммунитет. Об этом врач-хирург, член комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров заявил в четверг, 18 февраля, в ходе пресс-конференции.

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По словам эксперта, в мире уже вышло несколько исследований, которые показали, что клеточный иммунитет при коронавирусе может быть гораздо сильнее. «Поэтому не исключается, что тесты, которые делаются пациентами, иногда показывают отрицательные результаты на антитела. Но это ни о чем не говорит, потому что у человека может вырабатываться клеточный иммунитет», — цитирует Архарова агентство городских новостей «Москва».

При этом он уточнил, что пока нет точных данных, как долго клеточный иммунитет будет вырабатываться в организме.

Ранее в этот же день заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что тем, кто переболел COVID-19, может хватить одной дозы вакцины, сообщает телеканал «360». Однако на данный момент требуется больше данных, чтобы утверждать об этом со стопроцентной уверенностью, отметила она.

Днем ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что отсутствие антител после вакцинации объясняется неправильно выбранным лабораторным исследованием.

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