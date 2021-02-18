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Инфекционист назвала особенности вакцинации перенесших COVID-19

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Тем, кто переболел COVID-19, может хватить одной дозы вакцины, однако, на данный момент требуется больше данных, чтобы утверждать об этом со стопроцентной уверенностью. Об этом 18 февраля заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман.

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«Вполне возможно, что прививка, которая станет бустером, заставит организм, который помнит эту инфекцию, вырабатывать намного больше антител. По законам науки это звучит логично. Практически это ничего нам не дает, так как мы не знаем, сколько будет держаться высокое содержание антител, может быть, оно спадет через две недели и будет как у всех. На сегодня — до трех месяцев ничего не колоть, а после — поднакопятся еще данные и будем смотреть», — приводит ее слова «РИА Новости».

Комментируя результаты исследований американских ученых, которые выяснили, что у ранее переболевших коронавирусом такое же количество антител, а в некоторых случаях даже выше, чем у людей без иммунитета после второй дозы, Гольцман заявила, что такое возможно с точки зрения законов иммунологии.

«На практике нам это дает то, что говорят переболевшим, что у них нет необходимости в вакцине. Недавно, 18 января, вышла новая работа в Nature, которая показала, что больше трех месяцев у переболевших есть антитела», — приводит ее

Она объяснила, что иммунная система работает следующим образом: если организм помнит инфекцию, и человек заболевает, то начинают вырабатываться антитела.

Днем ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что отсутствие антител после вакцинации объясняется неправильно выбранным лабораторным исследованием.

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