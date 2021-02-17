Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году
Мир
Экс-дипломат осудил выход США из Договора по открытому небу
Наука
Ученые обнаружили способные размножаться на Марсе организмы
Мир
Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира
Общество
Синоптики предупредили о морозе и снегопаде в Москве 17 февраля
Спорт
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Общество
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта снизилось наполовину
Мир
Более 20 городов США обновили температурный рекорд
Мир
Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Сюжет:

Эксперт объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к вирусу и иногда получают отрицательный результат, потому что проходят неправильно выбранное лабораторное исследование. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

Постыдные мутации: из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций
Медики предупреждают о росте резистентности к антибиотикам бактерий, вызывающих гонорею

«Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела», — подчеркнул он.

Эксперт также подчеркнул, что в структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (производителей антител), из которых нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы. Маркером приобретенного коронавируса можно считать наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований.

Таким образом, по словам Позднякова, если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень иммунного ответа, ему необходимо сдать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S).

Днем ранее сообщалось, что ученые Каролинского института и клиники Дандерюда в Швеции провели исследование, согласно которому иммунитет против коронавирусной инфекции с низкой вероятностью повторного заболевания и передачи инфекции окружающим сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни.

12 февраля в ВОЗ привели данные о повторных случаях заболеваемости COVID-19.

Там отметили, что в настоящее время ученые проводят исследования о длительности иммунитета от вируса у переболевших пациентов и большинство вакцинированных переносит вирус в легкой форме.

Как сообщили ученые из Медицинской школы Йельского университета, одной из причин, по которым человек может повторно переболеть коронавирусной инфекцией, является слабый иммунитет или реактивизация остатков инфекции в организме пациента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021