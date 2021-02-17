Эксперт объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации

После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к вирусу и иногда получают отрицательный результат, потому что проходят неправильно выбранное лабораторное исследование. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

«Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела», — подчеркнул он.

Эксперт также подчеркнул, что в структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (производителей антител), из которых нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы. Маркером приобретенного коронавируса можно считать наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований.

Таким образом, по словам Позднякова, если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень иммунного ответа, ему необходимо сдать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S).

Днем ранее сообщалось, что ученые Каролинского института и клиники Дандерюда в Швеции провели исследование, согласно которому иммунитет против коронавирусной инфекции с низкой вероятностью повторного заболевания и передачи инфекции окружающим сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни.

12 февраля в ВОЗ привели данные о повторных случаях заболеваемости COVID-19.

Там отметили, что в настоящее время ученые проводят исследования о длительности иммунитета от вируса у переболевших пациентов и большинство вакцинированных переносит вирус в легкой форме.

Как сообщили ученые из Медицинской школы Йельского университета, одной из причин, по которым человек может повторно переболеть коронавирусной инфекцией, является слабый иммунитет или реактивизация остатков инфекции в организме пациента.