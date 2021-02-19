Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о мошеннических онлайн-магазинах в России, которые предлагают тесты на антитела к COVID-19. Информация опубликована в пятницу, 19 февраля, на сайте организации.

По словам экспертов, магазины выглядят как настоящие, однако после оплаты товара деньги уходят злоумышленникам и никакого товара покупатель не получает, передает «Газета.ru».

На сайте такого магазина указываются реквизиты и контакты фирм, которые уже не существуют.

Специалисты Роскачества советуют при покупках ориентироваться на среднюю цену товара и не спешить покупать товар с большой скидкой (ниже рыночной стоимости на 50% и больше).

Кроме того, перед совершением покупки следует поверить подлинность сайта.

«Проверяйте, на настоящем ли сайте вы находитесь: верное ли доменное имя в адресной строке браузера, есть ли HTTPS и SSL (символ замочка)? Фишинговые магазины могут также маскироваться под настоящие, заменяя одну букву в названии (например, «о» на «а»). На первый взгляд подмену заметить трудно», — говорится в сообщении.

Также не стоит делать покупки в незнакомом магазине, переходить по ссылкам из электронного письма и ориентироваться только на отзывы о магазине. Особенно должны насторожить положительные отзывы, написанные в одинаковом стиле.

«При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах (а лучше всего в аптеках). Такие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Отмечается, что не стоит делать покупки в интернет-магазине, где оплата совершается с помощью перевода по реквизитам частного лица или на электронный кошелек.

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