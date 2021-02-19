Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19
Наука
Ученые из России разработали систему оценки степени усталости пилотов
Общество
Опрос показал готовность компаний России перейти на гибридный формат работы
Общество
Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Экономика
Число самозанятых в Москве превысило полмиллиона
Общество
Движение поездов восстановили в Приамурье после схода вагонов с углем
Спорт
Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде
Мир
Bloomberg узнало об отказе США вводить новые санкции против ФРГ из-за СП-2
Общество
МИД предложил иностранным дипломатам в РФ привиться от COVID-19
Сюжет:

Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о мошеннических онлайн-магазинах в России, которые предлагают тесты на антитела к COVID-19. Информация опубликована в пятницу, 19 февраля, на сайте организации.

Цветущая липа: чем грозит покупка справки у наркологов
Под уголовную ответственность может попасть не только врач, но и пациент

По словам экспертов, магазины выглядят как настоящие, однако после оплаты товара деньги уходят злоумышленникам и никакого товара покупатель не получает, передает «Газета.ru».

На сайте такого магазина указываются реквизиты и контакты фирм, которые уже не существуют.

Специалисты Роскачества советуют при покупках ориентироваться на среднюю цену товара и не спешить покупать товар с большой скидкой (ниже рыночной стоимости на 50% и больше).

Кроме того, перед совершением покупки следует поверить подлинность сайта.

«Проверяйте, на настоящем ли сайте вы находитесь: верное ли доменное имя в адресной строке браузера, есть ли HTTPS и SSL (символ замочка)? Фишинговые магазины могут также маскироваться под настоящие, заменяя одну букву в названии (например, «о» на «а»). На первый взгляд подмену заметить трудно», — говорится в сообщении.

Также не стоит делать покупки в незнакомом магазине, переходить по ссылкам из электронного письма и ориентироваться только на отзывы о магазине. Особенно должны насторожить положительные отзывы, написанные в одинаковом стиле.

«При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах (а лучше всего в аптеках). Такие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Отмечается, что не стоит делать покупки в интернет-магазине, где оплата совершается с помощью перевода по реквизитам частного лица или на электронный кошелек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021