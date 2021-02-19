Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки в России
Мир
Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance
Армия
Пилоты и техники ВКС РФ рассказали о совместной службе в Хмеймиме
Общество
В Москве из-за морозов подняли температуру в системе отопления
Наука
Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 весной
Мир
Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Мир
США отозвали заявление в СБ ООН о восстановлении санкций против Ирана
Общество
Попова предупредила о сохранении высокого риска заболевания COVID-19
Общество
Водителей в Подмосковье попросили отказаться от поездок в выходные из-за снегопада

Пилоты и техники ВКС РФ рассказали о совместной службе в Хмеймиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилоты и военнослужащие наземных технических подразделений Воздушно-космических сил РФ, дислоцированные на базе Хмеймим в Сирии, в преддверии Дня защитника Отечества рассказали журналистам о совместной службе в Сирии.

Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
В ближайшие четыре года армия получит более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов

Так, подготовка самолета к вылету занимает в среднем около полутора часов. В процессе подготовки техники заправляют машину, проверяют работоспособность всех ее систем, считывают данные бортовых самописцев и диагностируют неисправности. То, что бригада, готовящая к вылету самолеты, не в силах сделать самостоятельно, берет на себя специальная технико-эксплуатационная часть, дислоцированная здесь же.

За годы службы в Сирии сложилась система, которая позволяет даже самые сложные технические операции с самолетами проводить на месте: удаленность от России на возможности наземных служб никак не влияет.

За сутки самолет может совершить несколько вылетов. С момента объявления режима прекращения огня в идлибской зоне деэсклации боевых вылетов российские летчики не совершают, но ежедневно проводят воздушное патрулирование и учебно-тренировочные полеты для поддержания квалификации, и осмотры самолетов ведутся непрерывно.

Пилоты и техники характеризуют свои отношения как очень теплые. Техники всегда провожают пилотов в полет и переживают, если они долго не возвращаются на базу. Предстоящий День защитника Отечества они также планируют отметить совместно.

Днем ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии при содействии ВКС России уничтожили группу боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021