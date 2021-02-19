Пилоты и техники ВКС РФ рассказали о совместной службе в Хмеймиме

Пилоты и военнослужащие наземных технических подразделений Воздушно-космических сил РФ, дислоцированные на базе Хмеймим в Сирии, в преддверии Дня защитника Отечества рассказали журналистам о совместной службе в Сирии.

Так, подготовка самолета к вылету занимает в среднем около полутора часов. В процессе подготовки техники заправляют машину, проверяют работоспособность всех ее систем, считывают данные бортовых самописцев и диагностируют неисправности. То, что бригада, готовящая к вылету самолеты, не в силах сделать самостоятельно, берет на себя специальная технико-эксплуатационная часть, дислоцированная здесь же.

За годы службы в Сирии сложилась система, которая позволяет даже самые сложные технические операции с самолетами проводить на месте: удаленность от России на возможности наземных служб никак не влияет.

За сутки самолет может совершить несколько вылетов. С момента объявления режима прекращения огня в идлибской зоне деэсклации боевых вылетов российские летчики не совершают, но ежедневно проводят воздушное патрулирование и учебно-тренировочные полеты для поддержания квалификации, и осмотры самолетов ведутся непрерывно.

Пилоты и техники характеризуют свои отношения как очень теплые. Техники всегда провожают пилотов в полет и переживают, если они долго не возвращаются на базу. Предстоящий День защитника Отечества они также планируют отметить совместно.

Днем ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии при содействии ВКС России уничтожили группу боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».