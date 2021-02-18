В Сирии при участии ВКС России уничтожена группа боевиков

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожили группу боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом 18 февраля сообщил журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

Сообщается, что группа из четырех боевиков охраняла схрон оружия в провинции Хомс. В тайнике находилось 36 автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), 87 мин и гранат, а также более 22 тыс. боеприпасов и около 40 кг взрывчатки. Кроме того, в тайнике находилось 45 кг медикаментов и 350 кг продуктов питания.

Местонахождение схрона террористы выдали сами — российские беспилотники заметили повышение активности боевиков в этом районе с начала года, в частности подозрительное движение пикапов. Одна из вероятных причин их скрытного перемещения в пустынной местности — возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США.

27 января сообщалось о ликвидации банды террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ходе операции были убиты пять боевиков.