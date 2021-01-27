Войска Сирии ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Элитные подразделения сирийской армии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой им удалось ликвидировать банду террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA во вторник, 26 января.

По данным агентства, боевики совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами на шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор на протяжении месяца. Военные выследили банду при зачистке оазисов Эш-Шула и Кабаджиб в пустыне Бадиа-эш-Шам.

Отмечается, что в ходе операции были убиты пять боевиков. Военные считают, что на территорию Сирии террористы попадают из района Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака, где находится военная база США и прозападной коалиции.

3 января атака боевиков произошла на трассе Саламия–Ракка в районе поселения Вади Узейб. Бой с террористами привел к блокировке трассы.

Губернатор отметил, что девять мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения. Пострадавших госпитализировали, они доставлены в госпиталь города Саламия.