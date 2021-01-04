Губернатор сирийской Хамы рассказал о нападении на три автобуса

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в районе города Саламия провинции Хама вечером в воскресенье, 3 января. Уточненные данные представил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.

По его словам, нападение произошло ровно в 21:30. Губернатор отметил, что девять мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения. Пострадавших госпитализировали, они доставлены в госпиталь города Саламия, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что шесть человек погибли в результате нападения террористов на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама.

Сирийские военные, находящиеся в районе происшествия, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы.