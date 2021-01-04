Шесть человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии

Шесть человек погибли в результате нападения террористов на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщила газета Al Watan со ссылкой на военный источник.

Атака боевиков произошла на трассе Саламия–Ракка в районе поселения Вади Узейб. Как пишет РЕН ТВ, обстоятельства происшествия выясняются.

При этом, по данным ТАСС, сирийские военные, находящиеся в районе происшествия, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы.

Ранее 3 января сообщалось, что по меньшей мере 100 человек стали жертвами нападения боевиков на две деревни на северо-западе Нигера. Нападения произошли в Чома-Бангоу и Зарумадарейе.