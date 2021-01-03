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Около 100 человек погибли при нападениях боевиков на деревни в Нигере

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По меньшей мере 100 человек стали жертвами нападения боевиков на две деревни на северо-западе Нигера. Об этом сообщило в воскресенье, 3 января, Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

В сообщении агентства в Twitter уточняется, что нападения произошли в Чома-Бангоу и в Зарумадарейе 2 января.

Глава коммуны Тондикивинди Алму Хассане заявил агентству, что в Чома-Бангоу убиты 70 человек, в Зарумадарейе — 30, еще 25 человек получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

По его словам, более ста исламистов на мотоциклах двумя группами одновременно атаковали обе деревни.

Осенью прошлого года вооруженные боевики атаковали патрульный отряд правительственной армии Мали, который проводил операцию на границе с Нигером. В результате нападения экстремистов в провинции Гао погибли 24 военнослужащих, еще 29 получили ранения.

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