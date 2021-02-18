Евросоюз и США заявили о необходимости усиления НАТО

Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и США в ходе виртуальной встречи подчеркнули необходимость усиления НАТО. Об этом в четверг, 18 февраля, говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров в Париже.

«Основываясь на рекомендациях аналитической группы НАТО, министры сошлись на важности дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы альянс соответствовал сегодняшней стратегической реальности», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД Германии.

Участники встречи подчеркнули важность прекращения войны в Йемене, осудили военный переворот в Мьянме, а также обсудили глобальное реагирование на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Ранее в четверг стало известно, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании и госсекретарь США в рамках встречи выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить разработку ядерного оружия Ираном, а также подтвердили необходимость в продолжении консультаций с Китаем и Россией по данному вопросу.

В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО заявил, что проводимая Россией «дестабилизирующая политика» — одна из основных угроз для НАТО.

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он вынесет на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.