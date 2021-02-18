Росстат отметил рост реальных зарплат в стране в 2020 году

Размер реальных заработных плат в России в 2020 году увеличился на 2,5%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

Как уточняется, реальная зарплата — это средняя начисленная зарплата, которую скорректировали на уровень инфляции.

В частности, в декабре минувшего года реальные зарплаты выросли на 4,6% в годовом выражении, а по сравнению с ноябрем — на 39,5%. Причиной является получение работниками премий и различных финансовых бонусов в конце года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на шесть процентов, в декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%», — говорится в докладе.

Также сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная заработная плата, которую начисляли работникам, увеличилась почти на 41%.

Согласно оценке Росстата, такие явления произошли на фоне уменьшения реальных располагаемых доходов населения примерно на 3,5%. Это объясняется тем, что предприниматели стали получать меньше дохода, также снизились доходы вкладчиков.

Ранее в феврале стало известно, что инженеры, дизайнеры и детские психологи получают самые высокие зарплаты при работе удаленно. Одна из самых высоких заработных плат предлагается специалисту по тендерам, который будет работать в строительной компании. За мониторинг торговых площадок, подготовку и изучение документов по аукционам соискателю готовы платить до 300 тыс. рублей ежемесячно.