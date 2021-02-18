Путин продлил срок госслужбы двум заместителям главы МИД РФ

Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предела срок госслужбы двум заместителям главы МИД РФ — Михаилу Богданову и Александру Грушко. Соответствующий документ опубликован 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в понедельник, 15 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.

В январе Путин внес законопроект на рассмотрение парламентариев. В нем предлагалось изменить закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в котором был установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в 65 лет.

Как говорится в пояснительной записке, чиновнику, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и занимающему одну из высших должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.