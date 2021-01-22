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Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому снимаются возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

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Предложенные изменения планируется внести в статью 25-1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в законопроекте.

11 января правительство России поддержало президентский законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. 20 января Госдума в первом чтении приняла этот законопроект.

Согласно документу, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за границей. Если госслужащий не предоставит такого подтверждения, его уволят.

Военнослужащие на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, не представившие документы о прекращении гражданства (подданства) или вида на жительство другой страны, также могут быть досрочно уволены с военной службы.

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