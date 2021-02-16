Госдума в первом чтении одобрила отмену ограничения возраста назначаемых президентом чиновников

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 15 февраля, приняла в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В январе законопроект об этом внес на рассмотрение парламентариев президент России Владимир Путин. Предлагалось изменить закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», которым установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в 65 лет.

Как говорится в пояснительной записке, чиновнику, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и занимающему одну из высших должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

В случае окончательного принятия поправок это положение изменится.

11 января правительство России поддержало президентский законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.