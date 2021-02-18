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Комиссия по лицензированию РФС рассмотрит ситуацию с «Тамбовом» 19 февраля

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Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) будет рассматривать ситуацию с клубом «Тамбов» в пятницу. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в службе коммуникаций организации.

Физкультбюджет: «Тамбов» рискует не сыграть в 1/8 финала Кубка России
Команде может не хватить игроков для выхода на поле

«Завтра состоится заседание комиссии по лицензированию, на которой будет рассмотрена ситуация с ФК «Тамбов», — говорится в сообщении РФС.

Футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые трудности. Долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Уточняется, что «Тамбов» из-за долгов может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Ранее, 16 февраля, сообщалось, что матч 1/8 финала Кубка России между московским «Локомотивом» и футбольным клубом «Тамбов», который назначен на субботу, 20 февраля, находится под угрозой срыва. По информации «Известий», пока у «Тамбова» не набирается игроков даже для того, чтобы выйти на поле.

В конце января стало известно, что клубу грозит банкротство.

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