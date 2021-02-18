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Звезду «Трансформеров» обвинили в убийстве бездомных собак

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Британская певица Талия Дебретт Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, обвинила американского актера Шайу Лабафа в убийстве бродячих собак. Соответствующее заявление исполнительница сделала в интервью журналу Elle, опубликованном в среду, 17 февраля.

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В беседе с изданием девушка поделилась подробностями романтических отношений с Лабафом и упомянула, что звезда «Трансформеров» якобы убивал бродячих собак, чтобы погрузиться в роль в фильме «Выбивая долги».

«Я сказала ему: «Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?» И он ответил: «Потому что я всерьез воспринимаю искусство», — рассказала певица.

Девушка также поведала, что Лабаф пытался пристыдить ее за то, что она якобы не понимает, как должен жить актер.

В декабре прошлого года FKA twigs обвинила Лабафа в насилии. По словам певицы, на протяжении их отношений с 2018 по 2019 год актер неоднократно применял к ней физическое и психологическое насилие: бил и душил, а также сознательно заразил ее болезнью, передающейся половым путем.

Артистку поддержала коллега по цеху австралийская певица Sia. Она призналась, что также стала жертвой эмоционального насилия со стороны Лабафа. По ее словам, актер — патологический лжец, который обманом заставил ее участвовать в измене. Она выразила уверенность, что Лабаф очень болен.

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