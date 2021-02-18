Собянин произвел кадровые назначения в департаменте здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения. Документ опубликован на сайте столичного правительства 18 февраля.

От должности заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы по собственному желанию освобожден Паламарчук Алексей Григорьевич, уточняет агентство городских новостей «Москва». Чиновник также уволен с госслужбы российской столицы.

Заместителем руководителя депздрава Москвы Собянин назначил Алексея Сапсая.

В декабре Собянин рассказал, что в 2020 году в Москве запустили масштабную программу реконструкции городских поликлиник. В 2021 году запланирован запуск еще нескольких десятков учреждений столицы после реконструкции.