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Собянин произвел кадровые назначения в департаменте здравоохранения

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Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения. Документ опубликован на сайте столичного правительства 18 февраля.

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От должности заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы по собственному желанию освобожден Паламарчук Алексей Григорьевич, уточняет агентство городских новостей «Москва». Чиновник также уволен с госслужбы российской столицы.

Заместителем руководителя депздрава Москвы Собянин назначил Алексея Сапсая.

В декабре Собянин рассказал, что в 2020 году в Москве запустили масштабную программу реконструкции городских поликлиник. В 2021 году запланирован запуск еще нескольких десятков учреждений столицы после реконструкции.

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