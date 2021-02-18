Назван способ облегчить боль в спине из-за сидячего образа жизни

Боль и напряжение в поясничной области спины, которые появляются в результате сидячего образа жизни, можно снять, если следовать нескольким простым правилам. Об этом 18 февраля пишет «Ридус».

Если вы долго сидите, то делайте это в правильном положении. Выпрямитесь, расправьте и опустите плечи. В пояснице должен быть небольшой прогиб, а макушку головы «направляйте» в потолок. Ноги при этом поставьте на пол или на невысокую подставку.

Делайте небольшие перерывы на пару минут примерно каждые полчаса. Вставайте, разминайтесь или выходите на прогулку. Если это исключено, то измените позу, немного наклонившись в сторону, что предотвратит появление болевых ощущений.

Упражнения на растяжку значительно облегчают боль в пояснице и спине. Исследователи из США, Малайзии и Ирана обнаружили, что всего 15 минут ежедневной растяжки значительно улучшают гибкость вашего тела и снижают болевые ощущения в пояснице.

Если боли в пояснице интенсивные, то воспользуйтесь пакетом со льдом или бутылкой с холодной водой: холод надо приложить на несколько минут. Также может помочь грелка с теплой водой, но уже приложенная к больному месту от 20 минут до получаса.

Непрекращающиеся боли — основание обратиться к врачу. Только доктор назначит обследование, а потом и лечение больной поясницы.

Как в декабре советовала врач-невролог, практиковать йогу и пилатес для профилактики болей в спине рекомендуется людям, находящимся на удаленной работе и имеющим возможность больше двигаться в течение дня. Йога является хорошей профилактикой для здоровья позвоночника, расслабляет, и ее упражнения можно выполнять в домашних условиях.