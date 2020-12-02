Невролог посоветовала заниматься йогой на удаленке

Практиковать йогу и пилатес для профилактики болей в спине рекомендуется людям, находящимся на удаленной работе и имеющим возможность больше двигаться в течение дня. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 1 декабря, рассказала врач-невролог, завотделением неврологии ГКБ имени Боткина столичного департамента здравоохранения Ольга Иванова.

Она пояснила, что у людей, трудящихся удаленно, больше возможностей делать перерывы, чаще вставать и разминаться на рабочем месте. Она предостерегла, что если сидеть по восемь часов в статическом состоянии, то это может привести к возникновению болей в спине.

«После работы я рекомендую заняться йогой или пилатесом, ведь это ваше свободное время, которое уже не нужно тратить на дорогу от офиса», — заметила врач.

Она добавила, что йога является хорошей профилактикой для здоровья позвоночника, кроме того, она расслабляет, и ее упражнения можно выполнять в домашних условиях.

Если боли в спин всё же возникли, специалист порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, поскольку это могут быть признаки самых разных заболеваний. В частности, боли в пояснице могут говорить о кишечной непроходимости, боли грудном и поясничном отделе могут быть причиной патологии ЖКТ, а давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда или тромбоэмболии легочной артерии, пишет «Москва 24».

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