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Невролог посоветовала заниматься йогой на удаленке

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Практиковать йогу и пилатес для профилактики болей в спине рекомендуется людям, находящимся на удаленной работе и имеющим возможность больше двигаться в течение дня. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 1 декабря, рассказала врач-невролог, завотделением неврологии ГКБ имени Боткина столичного департамента здравоохранения Ольга Иванова.

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Она пояснила, что у людей, трудящихся удаленно, больше возможностей делать перерывы, чаще вставать и разминаться на рабочем месте. Она предостерегла, что если сидеть по восемь часов в статическом состоянии, то это может привести к возникновению болей в спине.

«После работы я рекомендую заняться йогой или пилатесом, ведь это ваше свободное время, которое уже не нужно тратить на дорогу от офиса», — заметила врач.

Она добавила, что йога является хорошей профилактикой для здоровья позвоночника, кроме того, она расслабляет, и ее упражнения можно выполнять в домашних условиях.

Если боли в спин всё же возникли, специалист порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, поскольку это могут быть признаки самых разных заболеваний. В частности, боли в пояснице могут говорить о кишечной непроходимости, боли грудном и поясничном отделе могут быть причиной патологии ЖКТ, а давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда или тромбоэмболии легочной артерии, пишет «Москва 24».

1 декабря медицинский директор сети клиник «Семейная» и невролог «СберЗдоровья» Павел Бранд дал советы по сохранению осанки при работе на удаленке. По его словам, Чтобы сохранить здоровую осанку во время дистанционной работы за компьютером, можно обойтись без покупки дорогой мебели, обращая внимание на положение кисти и ряд других факторов.

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