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Рой Джонс оценил предстоящий поединок своего ученика с Чудиновым

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Американский боксер Рой Джонс уверен, что бой его ученика Айзека Чилембы и россиянина Федора Чудинова в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет «крутым сражением». Об этом он заявил в четверг, 18 февраля, в интервью РЕН ТВ.

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Он высоко оценил состояние обоих спортсменов перед поединком. По словам Джонса, оба противника сейчас находятся на пике своей карьеры.

«У Чудинова хорошие боевые комбинации, они очень умные и разумные парни, хорошие бойцы, очень сильные, голодные до победы — либо всё, либо ничего!» — отметил боксер.

Джонс предположил, что шанс на победу есть у обоих соперников.

Кроме того, он положительно высказался о так называемом поп-боксе, в рамках которого в поединках встретятся профессиональные боксеры, а также блогеры и спортсмены из разных дисциплин.

«Да, это очень хорошо для спортивной индустрии, потому что мы узнаем непрофессионалов до того, как они станут новыми чемпионами. Не у всех есть возможность увидеть их, мы можем их увидеть раньше», — сказал спортсмен.

Ранее в этот же день сообщалось, что Джонс прилетел в Москву, где посетит турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Главным боем турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» станет поединок боксеров-профессионалов Чудинова и Чилембы. В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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