Суд приговорил экс-сотрудника МВД к условному сроку за нападение на полицейского

Бывший прапорщик патрульно-постовой службы МВД РФ Вадим Бойко Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга приговорен к 1,5 года лишения свободы условно за нападение на полицейского после задержания. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Вадима Бойко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел днем 18 сентября 2020 года. Бойко находился в помещении дежурной части 13 УМВД России по Красногвардейскому району Петербурга, будучи в нетрезвом состоянии. Конфликт возник с помощником оперативного дежурного.

В пресс-службе также уточнили, что обвиняемый признал вину и принес потерпевшему свои извинения.

Вадим Бойко, получивший в интернете прозвище Жемчужный прапорщик (за браслет на руке), «прославился» во время жестокого разгона несанкционированной акции протеста. Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга 26 декабря 2011 года вынес ему приговор. За избиение дубинкой оппозиционеров суд дал ему 3,5 года условного срока. Прокурор просил для Бойко четыре года колонии.

Сам Жемчужный прапорщик своей вины не признал, а после оглашения приговора заявил, что дело против него сфабриковано и он будет обжаловать решение районного суда.