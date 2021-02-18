Украинцы считают раду самым коррумпированным органом в стране

49% жителей Украины считают коррупцию главным препятствием для развития страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, опубликованные 18 февраля на сайте Украинского института будущего (UIF).

Согласно результатам исследования, наиболее коррумпированным органом украинцы считают Верховную раду (38% опрошенных). 23% респондентов считают, что наибольшее число коррупционеров находится в офисе украинского президента, 20% — в министерстве внутренних дел.

По мнению жителей страны, наименее коррумпированными структурами являются Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

Опрошенные также заявили, что наиболее эффективно с коррупцией борются непосредственно сами граждане Украины и общественные организации — 45% и 39%, соответственно. Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%).

В исследовании также приводятся данные о главных проблемах украинцев: 39% населения отметили тарифы, 36% заявили о низких зарплатах и 35% пожаловались на коррупцию.

Опрос проводился с 27 января по 5 февраля. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Ранее 10 февраля данные опроса украинской соцгруппы «Рейтинг» показали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не доверяют 58% жителей страны.

1 февраля Центр социального мониторинга опубликовал данные опроса, согласно которым 40% украинцев считают, что Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.