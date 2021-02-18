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Украинцы считают раду самым коррумпированным органом в стране

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49% жителей Украины считают коррупцию главным препятствием для развития страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, опубликованные 18 февраля на сайте Украинского института будущего (UIF).

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Согласно результатам исследования, наиболее коррумпированным органом украинцы считают Верховную раду (38% опрошенных). 23% респондентов считают, что наибольшее число коррупционеров находится в офисе украинского президента, 20% — в министерстве внутренних дел.

По мнению жителей страны, наименее коррумпированными структурами являются Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

Опрошенные также заявили, что наиболее эффективно с коррупцией борются непосредственно сами граждане Украины и общественные организации — 45% и 39%, соответственно. Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%).

В исследовании также приводятся данные о главных проблемах украинцев: 39% населения отметили тарифы, 36% заявили о низких зарплатах и 35% пожаловались на коррупцию.

Опрос проводился с 27 января по 5 февраля. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Ранее 10 февраля данные опроса украинской соцгруппы «Рейтинг» показали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не доверяют 58% жителей страны.

1 февраля Центр социального мониторинга опубликовал данные опроса, согласно которым 40% украинцев считают, что Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.

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