Новый футбольный клуб создадут в Тамбове

В Тамбове создадут новый футбольный клуб. Он будет играть в «Олимп — Профессиональной футбольной лиге» (ПФЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

«Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову», что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», — рассказал он изданию «Спорт-Экспресс».

Белоусов отметил, что ситуация с клубом «Тамбов» ненормальная и на данный момент у области нет совместной стратегии с клубом.

Футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые трудности. Долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В издании отметили, что «Тамбов» из-за долгов может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба: это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку», — добавил Белоусов.

Ранее, 16 февраля, сообщалось, что матч 1/8 финала Кубка России между московским «Локомотивом» и футбольным клубом «Тамбов», который назначен на субботу, 20 февраля, находится под угрозой срыва. По информации «Известий», пока у «Тамбова» не набирается игроков даже для того, чтобы выйти на поле.

В конце января стало известно, что клубу грозит банкротство.