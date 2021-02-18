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В январе годовой рост потребительских цен на продукты в РФ составил 7%

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Годовой рост цен на потребительские товары в январе 2021 года составил 7% по сравнению с показателями этого же месяца в прошлом году. Это следует из подсчетов, проведенных аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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«Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию», ― цитирует исследование ТАСС.

Подчеркивается, что это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года. Эксперты отметили, что тогда инфляция составляла 9,18% в годовом выражении, и это было вызвано выходом российской экономики из финансового кризиса.

Согласно данным FinExpertiza, наиболее сильное подорожание продуктов в январе было зафиксировано в небогатых регионах России с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду.

Так, самый большой рост на продовольственные товары был выявлен в Дагестане (на 10,85% в годовом выражении), далее идет Саратовская область (на 10,2%), Адыгея (на 9,7%), Рязанская область (на 9,24%), Кабардино-Балкария (на 9,06%), Хакасия (на 9,04%), Калмыкия (на 8,96%), Калужская (на 8,9%), а также Брянская область (на 8,78%) и Северная Осетия (на 8,77%).

В свою очередь наименьший рост цен на продукты наблюдается в Чукотском (на 3%) и Ненецком автономном округах (на 4,5%), а также в Томской области (на 4,7%), Якутии (на 5%), в Камчатском крае, Москве (на 5,1%), Мурманской (на 5,2%) и Новосибирской областях (на 5,3%), Ямало-Ненецком АО (на 5,75%) и Ленинградской области (на 5,77%).

Ранее, 5 февраля, в Минсельхозе России заявили, что основания для скачкообразного повышения цен на продукты питания в стране отсутствуют. В ведомстве добавили, что наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке.

Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта.

2 февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во втором квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

В конце января 2021 года специалисты Счетной палаты России предположили, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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