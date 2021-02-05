Минсельхоз исключил вероятность скачкообразного повышения цен на продукты в РФ

Основания для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России отсутствуют. Об этом сообщила в пятницу, 5 февраля, пресс-служба Минсельхоза РФ.

«По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта ожидается снижение цен на овощи и фрукты.

«Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», — сказали в Минсельхозе.

Ранее 2 февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.