В Минздраве назвали условие для проведения исследований «Спутника V» на детях

Решение о сроках проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на несовершеннолетних будет принято после подведения итогов пострегистрационных исследований препарата. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины «Спутник V» у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины, которое разработчики планируют завершить в мае», — цитирует его ТАСС.

5 февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины «Спутник V» на детях начнется в июне.

2 февраля сообщалось, что российские ученые объяснили низкую заболеваемость COVID-19 у детей плотным графиком вакцинации: иммунная система часто тренирует различные антигены.

Как пояснял заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые «ловили» бы вирусы и позволяли бы им фиксироваться.

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