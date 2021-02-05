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Гинцбург назвал возможное время начала исследования «Спутника V» на детях

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать исследовать на детях в июне 2021 года. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1».

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

«Как любой лекарственный препарат, можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью, в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении. Если всё будет хорошо, то, я надеюсь, с июня месяца мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», ― сказал он.

2 февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Как подчеркнул Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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