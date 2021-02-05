Гинцбург назвал возможное время начала исследования «Спутника V» на детях

Вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать исследовать на детях в июне 2021 года. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1».

«Как любой лекарственный препарат, можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью, в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении. Если всё будет хорошо, то, я надеюсь, с июня месяца мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», ― сказал он.

2 февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Как подчеркнул Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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