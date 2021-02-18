В Госдуме назвали варварством намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением варварской политики намерение украинской стороны достроить дамбу, чтобы не допустить подачу воды в Крым. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадежная трата времени. У нас уже разработана и реализовывается четкая дорожная карта для обеспечения населения надежным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом», — сказал он.

По мнению депутата, из-за перекрытия поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу будет в первую очередь нанесен экологический вред Херсонской области Украины, где произошло заболачивание земель.

«Киевские власти действуют по принципу «отморожу уши назло маме», — подчеркнул Шеремет.

Накануне, 17 февраля, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич высказался в беседе с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко по теме строительства дамбы для невозможности подачи воды на полуостров. Он пояснил, что позиция представительства является однозначной, согласно ей, в Крым не должна поступать вода.

В декабре прошлого года Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать проекту по опреснению воды в Крыму.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.