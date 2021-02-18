Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Подмосковье сдали на переработку более 50 тыс. елок
Культура
Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2
Спорт
«Ювентус» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов
Общество
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Общество
Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины
Экономика
Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Мир
В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса
Мир
Глава Пентагона назвал политику РФ одной из основных угроз для НАТО
Экономика
Более 30 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

Подсчитаны годовые расходы россиян на автомобиль

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среднем за год россияне тратят 108 тыс. рублей на содержание автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто», опубликованные 18 февраля.

Виртуозно подрезать: как правильно взять автокредит
Легальные хитрости, которые позволят сэкономить на отношениях с банком

Более половины от этой суммы — около 57 тыс. рублей — составляют затраты на бензин, исходя стоимости бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) и среднего годового пробега автомобиля в 15 тыс. км. при расходе топлива 8 л на 100 км.

Более 23 тыс. рублей — это затраты на расходные материалы. 15 тыс. рублей — стоимость планового техосмотра нового авто у официального дилера. Около 9,3 тыс. рублей — стоимость полиса ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения. Транспортный налог в России варьируется в диапазоне от 900 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

«Мы видим, что спрос на авто, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Это связано со многими факторами, один из них — потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт. При покупке автомобиля важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать», — отметили эксперты «СберАвто».

Днем ранее стало известно, что большинство кредитных организаций с 15 февраля прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021