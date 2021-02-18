Подсчитаны годовые расходы россиян на автомобиль

В среднем за год россияне тратят 108 тыс. рублей на содержание автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто», опубликованные 18 февраля.

Более половины от этой суммы — около 57 тыс. рублей — составляют затраты на бензин, исходя стоимости бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) и среднего годового пробега автомобиля в 15 тыс. км. при расходе топлива 8 л на 100 км.

Более 23 тыс. рублей — это затраты на расходные материалы. 15 тыс. рублей — стоимость планового техосмотра нового авто у официального дилера. Около 9,3 тыс. рублей — стоимость полиса ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения. Транспортный налог в России варьируется в диапазоне от 900 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

«Мы видим, что спрос на авто, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Это связано со многими факторами, один из них — потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт. При покупке автомобиля важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать», — отметили эксперты «СберАвто».

Днем ранее стало известно, что большинство кредитных организаций с 15 февраля прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».