ФНС упростит россиянам получение налогового вычета

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию, позволяющую в опрощенном порядке получить имущественные и инвестиционные вычеты. Россияне смогут увидеть свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, в «Личном кабинета налогоплательщика». ФНС собирается объединить сервис с данными онлайн-касс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в понедельник, 17 февраля, по итогам заседания расширенной коллегии.

Однако в «кабинет» попадут только те покупки граждан, по которым положен налоговый вычет, который пользователи смогут получить с помощью нажатия одной кнопки.

По словам главы ведомства Даниила Егорова, с марта в стране будет запушена технология упрощающая получение имущественных и инвестиционных вычетов, которая сократит возврат денег до 1,5 месяца, в том числе на лекарства.

На сегодняшний день, как подчеркнул Егоров, в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте налоговой каждый россиянин может, при необходимости, заполнить декларацию 3-НДФЛ «буквально в три клика», пишет ТАСС.

Теперь же глава ФНС поручил создать сервис, который позволит гражданам в проактивном режиме получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ.

Ранее в феврале Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП), пишет «Газета.ру». Кроме того, глава ФНС анонсирован создание в России информационной платформы, благодаря которой граждане смогут получать необходимые сведения по подписке.