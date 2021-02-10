ФНС разработает платформу для предоставления данных по подписке

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст информационную платформу, благодаря которой граждане смогут получать необходимые сведения по подписке. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

Он подчеркнул, что в 2020 году специалисты службы предоставляли серьезные массивы данных федеральным и региональным властям для оценки экономической ситуации.

«Из этого мы сделали свои выводы, и сегодня мы разрабатываем информационную платформу, которая, по сути, будет работать по системе подписки, где можно подписаться удаленно на наши данные, выбрать канал поставки данных, и это касается и федеральных органов власти, и региональных властей, и общего доступа», — отметил Егоров в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, службу нельзя назвать только фискальным ведомством, ее специалисты также поставляют информацию. С появлением платформы ее удастся превратить в актив, которым смогут пользоваться другие субъекты и общественность.

Ранее в феврале Федеральная налоговая служба (ФНС) России выступила с предложением создать маркетплейс по банкротству. Как объяснил замглавы ведомства Константин Чекмышев, конкурсная масса должна быть представлена в понятном виде — с картинками, характеристиками и информацией о том, где это находится и как это посмотреть. Кроме того, маркетплейс должен иметь простой и понятный функционал.