Эрдоган заявил о постепенной отмене ограничений из-за COVID-19

В марте власти Турции постепенно отменят комендантский час, введенный в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Комендантский час будет постепенно отменен. С марта мы начнем процесс постепенной нормализации», — отметил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

По его словам, ограничения будут отменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая присутствует в турецких провинциях.

Ранее 4 февраля стало известно о том, что туристический сезон в Турции начнется в апреле, предположительно, первыми иностранными туристами могут стать россияне. В министерстве туризма заявили, что в стране появились новые туристические достопримечательности, а торговые центры и культурные заведения готовы к сезону. Уровень заболеваемости в Турции соответствует европейским критериям, кроме того, в ближайшем будущем ситуацию исправит и вакцинация в стране.

По данным на конец января, более 1 млн граждан Турции прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией к началу туристического сезона.