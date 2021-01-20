Более 1 млн человек привились от коронавируса в Турции

Более 1 млн граждан Турции прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в среду, 20 января, сообщило министерство здравоохранения страны.

По состоянию на 13:40 мск число вакцинированных в Турции составило 1 000 135 человек, передает «РИА Новости».

18 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией к началу туристического сезона, пишет REGNUM.

Ранее, 14 января, сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился первым компонентом вакцины от коронавируса, передает RT.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил, что вакцинация в стране пройдет в четыре этапа. На первом этапе вакцину получат медики и люди, которые входят в группу риска (жители старше 65 лет). Планируется, что на этом этапе будет привито приблизительно 9 млн человек.

О старте вакцинации в Турции было объявлено 11 января. Эрдоган отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.

13 января в Турции выдали разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 китайского производителя. Глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку против коронавируса. 14 января в Турции началась масштабная вакцинация населения от COVID-19.