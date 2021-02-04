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Начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель

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Туристический сезон в Турции начнется в апреле, предположительно, первыми иностранными туристами могут стать россияне. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала Haberturk TV.

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«Наша цель — начать летний сезон в апреле, прежде всего в туристических регионах. Будет постепенное открытие. Оно начнется от Средиземного моря и распространится на Эгейское море. На первом этапе ожидаются туристы из крупных европейских стран. Например, в конце апреля в России и русскоговорящих странах начинается период праздников», — сказал он.

Министр добавил, что в стране появились новые туристические достопримечательности, а торговые центры и культурные заведения готовы к сезону. Уровень заболеваемости в Турции соответствует европейским критериям, кроме того, в ближайшем будущем ситуацию исправит и вакцинация в стране.

Также в частных театрах и отелях введена программа сертификации безопасного туризма. Министр отметил, что программа включает в себя 156 строгих правил соблюдения санитарно-ограничительных мер.

В конце января стало известно, что по итогам 2020 года россияне заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции, несмотря на снижение турпотока почти на 70%.

В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали повышение цен на отдых в Турции в сезоне-2021. Там отметили, что у экспертов практически нет сомнений в том, что эта страна останется открытой для россиян. Развернутая в Турции масштабная вакцинация поможет стране войти в летний сезон максимально открытой для туризма.

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