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В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. Индивидуальные гонки немного подняли настроение российским болельщикам — после катастрофы первой недели всё чаще россияне попадают в топ-20, а некоторые и вовсе претендуют на медали. Причем весьма неожиданно — сначала Светлана Миронова после провала в спринте финишировала пятой с двумя промахами, а затем Карим Халили с чистой стрельбой закончил гонку шестым.

Ямы, на мой взгляд, никакой и не было. Я уже не раз говорил, что при удачной стрельбе мы можем бороться за высокие места. Поэтому, как только начали нормально стрелять, как девчонки, так и пацаны, при минимальном количестве промахов ровно пробежали и почти всё у них получилось. Кто допускал много промахов, естественно, сразу улетал далеко. Карим отработал безупречно, поэтому и попал в шестерку лучших.

Вопрос, конечно, почему до этого была такая катастрофа в стрельбе. Слышал про разговоры Мироновой о проблемах с подготовкой, что были ошибки, но ничего сказать на этот счет не могу. Здесь надо быть на месте, смотреть на ситуацию. И поговорить с тренерами, у них один взгляд может быть на ситуацию, у спортсменов — другой. План на сборы составляют тренеры, решать им. Как и отвечать за свой результат.

К примеру, многие критиковали Михаила Шашилова за решение поставить в индивидуальную гонку Светлану Миронову, а она выступила совсем неплохо. Учитывая, что мы радуемся попаданию в десятку, пятое место Мироновой — действительно успех. Шашилов — личный тренер Светланы, он хорошо ее знает, понимает, как работать с ней. Да и в целом, он грамотный специалист.

Не думаю, что Светлана после провала в спринте попала бы в психологическую яму. Она уже опытный спортсмен, знает, как из такой ситуации выходить. В то же время индивидуальная гонка наверняка ей добавила уверенности в себе. Провал действительно был, но, похоже, нужные выводы сделаны и тьфу-тьфу — у Мироновой начало получаться. Она могла и вовсе в медалях спокойно быть, всё было в ее руках. Но опять же, два промаха… Есть еще над, чем работать.

Вообще, полностью проблема стрельбы не решена — у всех девушек были по итогам гонки промахи. И у Акимовой, и у Кайшевой, и у Куклиной. Лариса расстроена была больше всех. Она позиционируется как стрелок, и при хорошей погоде должна была стрелять безупречно. Немного не получилось, но в целом, при всех наших проблемах, на «четыре с минусом» свою задачу они выполнили. В принципе, все пробежали индивидуалку неплохо, поэтому я бы эту четверку поставил и в женскую эстафету, без изменений.

Казакевич скорее всего не будет, об этом говорил Дмитрий Губерниев. Она не готова, плохо стреляет, крайне нестабильна. Сравнительные успехи в спринте и гонке преследования не значат вообще ничего, эстафета — это совсем другое дело. Туда нельзя брать запасных. Павлову также не стоит рассматривать, она уже несколько раз по сезону нас подводила. Хорошо, в Антхольце она себя проявила, но в любом случае, предпочтительнее вариант с Мироновой, Куклиной, Акимовой и Кайшевой. Они при всех нюансах нашего биатлона меня впечатлили.

Что касательно сингл-микста — туда я бы поставил Ирину Казакевич. Конечно же, она вполне может растеряться, это для нее необычный опыт, но пусть развивается девочка. Ничего не теряем. У парней я изначально думал, что побежит эту гонку Матвей Елисеев, но тренеры решили дать шанс проявить себя Эдуарду Латыпову. Спорно, конечно, поскольку Латыпов нужен в классической эстафете. Но раз будет день отдыха между этими гонками — почему нет? Я просто не особо верю в наши перспективы в сингл-миксте, это скорее гонка для молодых, чтобы они могли набраться опыта. Иначе откуда им брать этот опыт? Нужны старты, а состав на классические эстафеты стоит подбирать очень внимательно, потому что в них ответственность очень большая. По сути — это наш единственный шанс на медали.

У парней в составе, если брать за основу заявку на индивидуальную гонку, я бы заменил Елисеева на Латыпова. Вопрос только по раскладам на этапы. На мой взгляд, первым должен бежать Гараничев, вторым — Логинов, третьим — Халили, четвертым — Латыпов. Эдуард точно должен быть финишером, парня уже вполне утвердили на эту роль в сборной.

Что касательно Халили, то не могу сказать, что меня он сильно удивил. Спортсмен приятно прогрессирует и всех порадовал. Карим тяжело, не спеша, но прибавляет с каждой гонкой и с каждым турниром. Видно, что он проделал большую работу перед ЧМ, которая, возможно, помешала ему показать максимальную скорость, хороший разгон. В то же время, он наладил стрельбу, работает на ноль уже не в первый раз. Была тяжелая гонка и он с ней справился, что такому молодому парню в плане уверенности и дальнейших собственных перспектив наверняка сильно поможет. В следующем году, вероятно, он усиленно будет заниматься уже лыжным ходом. В целом он может бежать, по юниорам Халили шел лучше всех, а сейчас видно, что немного плывет.

Сыграл, правда, и тот фактор, что бежать Халили пришлось в последних номерах, а там уже и трасса теплая, и снег не тот, и лыжи могли плохо работать, солнце припекать. Трасса разбитая была, сложно на такой показать хорошую скорость. Елисеев и Логинов же зашли с удачными номерами, но их результаты на ЧМ можно оценить как неважные. Но время для реабилитации у них еще есть, правда уже не на этом чемпионате. Здесь свои шансы они пропустили. Хотя медаль у нас все-таки будет, в одну я верю. Ждем эстафеты, и мужскую, и женскую. Шансы есть при безупречной работе на стрельбище, они примерно равные. Так что захотят — смогут. Не захотят…

Автор — олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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