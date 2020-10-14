На последнем драфте НХЛ сразу четыре молодых российских хоккеиста были выбраны в первом раунде. Многие ожидали успеха вратаря Ярослава Аскарова и нападающего Родиона Амирова. Так и произошло. А еще к ним добавились защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Егор Чинахов, что тоже закономерно.

Все наши игроки, попавшие в первый раунд драфта, воспользовались ситуацией с пандемией и последовавшим за ней омоложением составов команд. В частности, Шакир Мухамадуллин стал львиную долю игрового времени проводить на льду в КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Тут надо отдать должное и тренерскому штабу уфимской команды за доверие, оказанное молодому защитнику.

Сказалось и отсутствие в играх основного защитника «Салавата» Филипа Ларсена. В результате Мухамадуллин стал ведущим хоккеистом команды — по очкам он сейчас самый результативный игрок обороны в клубе. Это было прекрасное превью для заокеанских скаутов, которые пристально следили за тем, как молодежь проявляет себя на уровне КХЛ. У нас в этом году 63 человека вышло на драфт. Те, кто больше проявил себя на взрослом уровне, и были выбраны клубами.

Это касается и нападающего омского «Авангарда» Егора Чинахова. Пять заброшенных шайб в пяти матчах незадолго до драфта позволили ему зацепиться за место в основе главной команды. Правда, он начал показывать себя еще на предсезонке. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, который в прошлом сезоне не привлекал в состав Чинахова, как и другого талантливого нападающего молодежки омичей Арсения Грицюка и прочих воспитанников, летом всё-таки нашёл время для раскрытия таланта Егора. Благодаря своему броску, старательности и времени на льду Чинахов сделал серьезный скачок. И — заявку на драфт НХЛ. При этом рывком в основу за последние 2,5 месяца он расчистил дорогу не только себе, но и многим другим омским молодым хоккеистам, так как пример Егора может заставить тренеров более активно привлекать и своих воспитанников к играм КХЛ.

Конечно, после возвращения с карантина основных хоккеистов часть молодых ребят может потерять игровое время в главных командах. Но будет немало и тех, кто его уже не отдаст. Например, Мухамадуллин. Даже с возвращением Ларсена, он свое игровое время не сильно уменьшил, потерял только место при розыгрыше большинства. И мы видим, с какой уверенностью Шакир выступает. Понятно, что есть ошибки в обороне, но спишем это на молодость. Мухамадуллин быстро учится. И когда подтянется физически, сможет вырасти в топового защитника — прежде всего для КХЛ. И уж точно для «Салавата». У него с клубом контракт до 2022 года, времени развиваться достаточно.

Также я не стал бы тревожиться за Ярослава Аскарова, который в свои 18 лет провел в сентябре ряд отличных матчей в КХЛ, но сейчас потерял место в составе СКА, подписавшим контракт с Михаилом Бердиным. Думаю, шансы у Аскарова еще будут, как и у других молодых голкиперов в петербургском клубе, которых в нем достаточно. Тем более у Ярослава впереди молодежный чемпионат мира, где он также может себя отлично проявить.

Важно и то, что многим россиянам повезло с клубами, выбравшими их на драфте. Если брать первый раунд, то лишь Родиону Амирову будет сложновато с «Торонто Мэйпл Лифс». Для начала надо, чтобы в основу команды пробился наш олимпийский чемпион Александр Барабанов, перешедший в канадский клуб весной. Массово внедрять молодежь там не будут, поэтому Амирову придется пробиваться через низшие лиги и фарм-клуб. Если он готов это делать, пусть пробует. Скорость и другие игровые качества у него для этого есть. Но пока не угадаешь, как в итоге поведет себя с ним клуб.

У остальных трех ребят гораздо больше шансов сразу заиграть в своих командах, когда они туда поедут. Но для начала им надо окрепнуть в России, раз есть такая возможность. Хоккеисты себя уже зарекомендовали, они на карандаше у клубов НХЛ, на них там рассчитывают, поэтому спортсмены могут уверенно проходить становление в КХЛ, набирать стабильность. То же самое касается и тех хоккеистов, которые были выбраны на драфте в раундах со второго по седьмой. Думаю, сейчас наступает время, когда в КХЛ у них будет появляться все больше шансов. Пример ребят, воспользовавшихся ими во время пандемии, должен подтолкнуть клубы больше доверять молодежи.

Автор — центральный нападающий клубов Российской Суперлиги и КХЛ (1997-2014 годы). В составе «Ак Барса» трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 начальник селекционной службы «Динамо», хоккейный эксперт и комментатор на ТВ

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