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Эксперты посчитали годовые расходы на содержание личного авто

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Эксперты сервисов «СберАвто» и «СберМаркет» (оба входят в экосистему «Сбера») провели исследование и выяснили, какую сумму россияне тратят на содержание личного автомобиля среднего класса.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 18 февраля в редакцию «Известий», сервисы анализировали средние расходы на техническое обслуживание, страховку, бензин, расходные материалы для семейных автомобилей среднего сегмента на основе внутренних данных. Период исследования — февраль 2021 года.

Так, плановый техосмотр нового авто у официального дилера будет стоить около 15 тыс. рублей в год. Полис ОСАГО обойдется в 9,3 тыс. рублей. Транспортный налог в зависимости от региона составляет от 900 до 5 тыс. рублей.

На бензин в год в среднем водитель потратит примерно 57 тыс. рублей из расчета среднего расхода бензина Аи-95 (47,5 рублей за литр) в 8 л на 100 км пути и ежегодного пробега в 15 тыс. км.

Кроме того, эксперты включили в список расходы на товары, которые нужны в каждом автомобиле: комплект резины, щетка со скребком, зарядное устройство, омывающая жидкость, влажные салфетки и др. Общая стоимость всех таких расходов составила 23 075 рублей.

В итоге общая сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тыс. рублей.

21 января сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку.

Порядка 87% россиян регулярно включают музыку в машине. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги. С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Еще 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.

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