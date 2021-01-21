Названы самые популярные занятия автомобилистов в пробке

Большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «СберАвто» и стримингового аудиосервиса «СберЗвук», оказавшегося в распоряжении «Известий» 21 января.

Как уточняется, 87% россиян регулярно включают музыку в машине. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги. С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Еще 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.

Среди самых необычных способов «переждать» пробку опрошенные указывали танцы, шитье и «размышления о жизни». Часть опрошенных ответили, что не отвлекаются за рулем, даже в пробках.

19 ноября сообщалось, что эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» выяснили, в каких регионах России больше всего интересуются покупкой машины через приложение и какие авто являются самыми продаваемыми в стране.

Так, чаще всего устанавливают мобильное приложение «Сберавто» жители Москвы и Московской области. На втором месте — Краснодарский край, за ним следуют жители Санкт-Петербурга и области, а также жители Свердловской области.