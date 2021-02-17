В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы

В Польше высмеяли правительство страны из-за новости о рекордном объеме поставок российского газа в Европу. Читатели газеты Interia выразили мнение, что данный факт лишь свидетельствует о важности и незаменимости газопровода «Северный поток – 2».

Граждане подчеркнули, что продолжение закупок газа из РФ после неоднократно озвученной критики Москвы является смешным. При этом, согласно последним данным, в январе поставки российского газа в Польшу увеличились на 89,9%.

«Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше», — отметил один их пользователей.

«Это только доказывает, что Европе необходим «Северный поток – 2», — добавил другой.

Некоторые подчеркивали, что «настоящим полякам» придется «героически мерзнуть со своей семьей» в случае отказа от российского газа.

В начале ноября стало известно, что польская компания PGNiG сообщила, что подала «Газпрому» заявку и потребовала снижения цен на российский газ. Позднее «Газпром экспорт» предложил польской PGNiG повысить цены, так как такой вариант предусмотрен в договоре.

Как подчеркнул эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Польша злоупотребляет своим правом по пересмотру цены и демонстрирует двойные стандарты в отношении российского газа. Варшава является одним из наиболее активных противников «Северного потока – 2». При этом представители власти не раз заявляли о намерении полностью отказаться от российского газа.