В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне

Тренд на подорожание плодоовощной продукции в России ― сезонное явление, цены скорректируются в июне с поступлением нового урожая. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба Минсельхоза страны.

«В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. <…> Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в Минсельхозе подчеркнули, что снизить цены поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети, а также исключение лишних звеньев в цепочке. В пресс-службе ведомства отметили, что в этой связи был направлен перечень региональных производителей в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Минпромторг РФ.

Ранее, 22 января, в АКОРТ рассказали, что некоторые ритейлеры рассматривают возможность введения в свой ассортимент так называемого картофеля экономкласса и уже ведут соответствующие переговоры.

В свою очередь, председатель Картофельного союза России Сергей Лупехин указал на то, что картофель малого размера калибра 35–55 мм ничем не хуже по качеству более крупного корнеплода. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что никаких предложений от представителей Картофельного союза не получали.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину сообщила, что производители картофеля направили российским торговым сетям предложение снизить требование к калибровке их продукции и ввести на рынок мелкий картофель «экономкласса», расфасованный в упаковки по 2,5, 3 и 5 кг.

Подчеркивалось, что эта инициатива должна стабилизировать цены на корнеплод, так как фасовка несортированного картофеля позволит экономить на этапе упаковки до 50%. По данным источников издания, цена на картофель меньшего диаметра — от 35 до 55 мм — будет на 15–20% ниже картофеля диаметром 50–70 мм.