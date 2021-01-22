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Производители предложили продавать россиянам картофель «экономкласса»

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Производители картофеля направили российским торговым сетям предложение снизить требование к калибровке их продукции и ввести на рынок мелкий картофель «экономкласса», чтоб стабилизировать тем самым цены на корнеплод. Об этом в пятницу, 22 января, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину.

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На данный момент ритейлеры принимают от производителей только подходящий по размеру картофель. Если же фермеры будут фасовать несортированный картофель, то это позволит им сэкономить на этапе упаковки до 50% продукции, тем самым дав возможность снижению цен. Так, по данным источников издания, цена на картофель меньшего диаметра — от 35 до 55 мм, будет на 15–20% ниже картофеля диаметром 50–70 мм.

Соответствующее предложение о выведении на рынок картофеля «экономкласса», расфасованного в упаковки по 2,5, 3 и 5 кг, союз уже направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят в том числе Auchan и X5 Retail Group, а также в Союз независимых сетей, говорится в материале.

В Минсельхозе, где 20 января обсуждался вопрос резкого роста стоимости картофеля, изданию сообщили, что инициатива введения на рынок картофеля «экономкласса» также позволит расширить предложение продукции для потребителей. В ведомстве добавили, что уже обратились в Минпромторг с просьбой поддержать ее.

Согласно статистическим данным, за последний год цены на корнеплод повысились на 40%. На удорожание, кроме прочего, повлияло снижение урожайности, отметили в газете. В Институте конъюнктуры аграрного рынка уточнили, что в прошлом году по сравнению с показателями 2019-го объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн т.

Накануне Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство РФ получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

В перечень социально значимых продуктов вошли, например, говядина, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, картофель и др.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин пoдписал пoстановление о вoзможности прaвительства ввoдить прeдельные цeны на сoциально знaчимые тoвары при рoсте цен на 10% и бoлее в тeчение 60 днeй.

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