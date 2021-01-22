Производители предложили продавать россиянам картофель «экономкласса»

Производители картофеля направили российским торговым сетям предложение снизить требование к калибровке их продукции и ввести на рынок мелкий картофель «экономкласса», чтоб стабилизировать тем самым цены на корнеплод. Об этом в пятницу, 22 января, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину.

На данный момент ритейлеры принимают от производителей только подходящий по размеру картофель. Если же фермеры будут фасовать несортированный картофель, то это позволит им сэкономить на этапе упаковки до 50% продукции, тем самым дав возможность снижению цен. Так, по данным источников издания, цена на картофель меньшего диаметра — от 35 до 55 мм, будет на 15–20% ниже картофеля диаметром 50–70 мм.

Соответствующее предложение о выведении на рынок картофеля «экономкласса», расфасованного в упаковки по 2,5, 3 и 5 кг, союз уже направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят в том числе Auchan и X5 Retail Group, а также в Союз независимых сетей, говорится в материале.

В Минсельхозе, где 20 января обсуждался вопрос резкого роста стоимости картофеля, изданию сообщили, что инициатива введения на рынок картофеля «экономкласса» также позволит расширить предложение продукции для потребителей. В ведомстве добавили, что уже обратились в Минпромторг с просьбой поддержать ее.

Согласно статистическим данным, за последний год цены на корнеплод повысились на 40%. На удорожание, кроме прочего, повлияло снижение урожайности, отметили в газете. В Институте конъюнктуры аграрного рынка уточнили, что в прошлом году по сравнению с показателями 2019-го объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн т.

Накануне Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство РФ получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

В перечень социально значимых продуктов вошли, например, говядина, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, картофель и др.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин пoдписал пoстановление о вoзможности прaвительства ввoдить прeдельные цeны на сoциально знaчимые тoвары при рoсте цен на 10% и бoлее в тeчение 60 днeй.